Alienware 34 AW3418DW - nowy monitor dla graczy

Firma Dell wprowadziła na rynek nowy model monitora, który jest członkiem serii Alienware 34. Urządzenie to zapewnia zakrzywiony ekran, technikę G-Sync oraz kilka trybów do gier.



Alienware 34 AW3418DW oferuje 34-calową matrycę IPS o rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli, częstotliwość odświeżania do 120 Hz (po OC, bo standardowo 100 Hz), czas reakcji 4 ms, jasność 300 cd/m2 i kontrast na poziomie 1000:1. Promień krzywizny wynosi 1900R. Urządzenie zapewni 99 procent pokrycia palety sRGB. Kąty widzenia wynoszą 178 stopni w pionie i poziomie, a technologia G-Sync pozwala na działanie w zakresie 30-120 Hz. Do wyboru mamy tryby dla gier FPS, RPG i RTS. Jest też kilka stref podświetlania.



Alienware 34 AW3418DW posiada złącze DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, cztery porty USB 3.0 i gniazda audio. Jego cena będzie wynosiła około 1499 dolarów.