Alienware 34 AW3418DW - nowy monitor 34 cale

Firma Alienware pokazała nowy model monitora komputerowego, który jest przeznaczony dla graczy o zasobniejszym portfelu. Urządzenie AW3418DW należy do serii Alienware 34 i oferuje zakrzywiony ekran o wysokiej częstotliwości odświeżania. Jest ono zgodne z techniką G-Sync i posiada kilka trybów dla graczy.



Sprzęt ten ma matrycę IPS 34 cale o rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli i częstotliwość 120 Hz (po OC), lub standardowo 100 Hz. Model ten zapewnia czas reakcji na poziomie 4 ms, jasność 300 cd/m2 i współczynnik kontrastu 1000:1. Promień krzywizny wynosi 1900 mm. Urządzenie zapewnia 99 procentowe pokrycie palet barw sRGB, kąty widzenia 178 stopni w pionie i poziomie oraz G-Sync w zakresie od 30 do 120 Hz. Do wyboru mamy kilka trybow gracza np. FPS, RTS i RPG. Nie zabrakło systemu AlienFX z czterema różnymi strefami podświetlenia.



AW3418DW posiada złącze DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, cztery porty USB 3.0 i gniazda audio. Jego cena obecnie wynosi 1499 dolarów, a zamówienia można składać na stronie producenta.