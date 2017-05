Akasa Newton S7 i AC - nowe obudowy NUC

Firma Akasa zapowiedziała poszerzenie swojej oferty o dwie nowe obudowy dla miniaturowych komputerów NUC firmy Intel. Są to modele Newton S7 i AC, które będą wspierać pasywne chłodzenie najważniejszych komponentów.



Model Newton S7 jest przeznaczony dla 15-watowych komputerów NUC Intel z procesorami Core i3 i Core i5, jak np. NUC7i3BNK, NUC7i3BNH, NUC7i5BNK oraz NUC7i5BNH. Model Newton AC będzie przeznaczony dla komputerów NUC z procesorami Intel Apollo Lake (Pentium i Celeron), czyli NUC6CAYH i NUC6CAYS.



Newton S7 ma wymiary 176,5 x 200 x 53,5 mm i jest wykonana z aluminium, które jest tym samym radiatorem dla procesora. W środku zmieścimy dysk w formacie 2,5 cala o grubości do 9,5 mm. Z przodu mamy dwa porty USB 3.0, odbiornik podczerwieni i gniazdo audio (mini jack). Z tyłu umieszczono dwa otwory na anteny Wi-Fi.



Newton AC to obudowa o wymiarach 140 x 111 x 51 mm, która jest konstrukcją z aluminium. W tym modelu nie mamy jednak gniazd z przodu, a tylko otwory na nie. Obie obudowy będą sprzedawane z zewnętrznymi zasilaczami.