ADM 3.1 czyli co nowego w oprogramowaniu od Asustora

Asustor Data Master to centralne oprogramowanie zarządzające urządzeniami NAS. Producent przygotowuje jego kolejną odsłonę, którą można pobrać już w wersji 3.1. Jakie nowinki tym razem przygotował dla nas Asustor?

ADM 3.1 wprowadza nowinkę w postaci buforowania SSD (SSD caching), co powinno przełożyć się na znaczny wzrost wydajności. Ponadto oprogramowanie „uczy się” nawyków użytkownika, dzięki czemu często używane programy i pliki ze zwykłego dysku są przechowywane na SSD. Ma to pozwolić znacząco zmniejszyć czas dostępu do nich.

RAID Scrubbing i długo oczekiwany exFAT

Funkcja RAID Scrubbing wykrywa integralność i spójność wszystkich danych zapisanych w macierzy RAID 5 lub RAID 6. Regularne użytkowanie nowego narzędzia pozwoli uniknąć niepożądanej niespójności przechowywanych plików. Jeśli problem, który zostanie zawczasu zdiagnozowany nie da się naprawić, to NAS powiadomi nas o tym fakcie. Takie rozwiązanie daje użytkownikowi więcej czasu na podjęcie odpowiednich działań celem zabezpieczenia zgromadzonych danych.

Wraz z nowym oprogramowaniem w wersji 3.1, Asustor wprowadza również długo oczekiwany format exFAT. Na tym polu została podjęta współpraca z Microsoft, aby w jak najkrótszym czasie dostarczyć rozwiązanie mające pozwolić na łatwą migrację dysków działających właśnie w tym formacie. Producent deklaruje, że wraz z aktualizacją bezproblemowym będzie zapisywanie plików ważących powyżej 4GB.

Wsparcie dla LDAP

LDPA, czyli Lightweight Directory Access Protocol, jest wykorzystywane głównie do jednolitego administrowania kontami użytkowników i hasłami. Innymi słowy, stosowanie LDPA pomaga efektywniej zarządzać uwierzytelnianiem użytkowników, a także uprawnieniami dostępu do zasobów z poziomu komputera w całym ekosystemie. Urządzenia NAS od Asustor pierwotnie wspierały tylko usługę Windows Active Directory od Microsoft będącą implementacją protokołu LDAP. Wraz z aktualizacją ADM do wersji 3.1 ulegnie to zmianie.

Zanim przystąpisz do aktualizacji

Jeśli zdecydujecie się zainstalować najnowsze oprogramowanie, a posiadany NAS korzysta z ADM 2.4.0 lub jeszcze starszej wersji, to musicie najpierw dokonać aktualizacji do wersji 2.4.2. Należy również pamiętać, że po przejściu na wersję 3.1 nie będzie możliwe cofnięcie aktualizacji do starszej osłony oprogramowania. Ponadto, warto zaktualizować wszystkie posiadane aplikacje, ze względu na ich ewentualny brak kompatybilności z ADM 3.1.