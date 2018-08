ADATA XPG SX6000 - dobry, cienki nośnik

ADATA poszerzy bogatą już ofertę dysków SSD o kolejny model, oznaczony jako XPG SX6000. Nośnik ten charakteryzuje się bardzo kompaktowymi wymiarami jak na ten standard (jest cieńszy od M.2 2280), a poza tym dzięki interfejsowi PCIe Gen3x4 oferuje bardzo wysokie transfery.

XPG SX6000 dostępny będzie w trzech wariantach pojemności – od 256 GB, 512 GB do 1 TB. Urządzenie korzysta z pamięci 3D TLC NAND i technologii NVMe 1.3, co w połączeniu ze wspomnianym wcześniej interfejsem sprawia, że jego wydajność znacznie przekracza możliwości standardowego dysku SATA. Według producenta, zapewnia odczyt na poziomie 2100 MB/s, natomiast zapis wynosi 1500 MB/s, a współczynnik IOPS to odpowiednio 250 tys. i 240 tysięcy (odczyt/zapis).

Dysk wyposażony został także w szereg funkcji, które poprawiają jego żywotność. Mowa tu np. o Host Memory Buffer i SLC Caching, które mają za zadanie równomiernie rozkładać obciążenie na wszystkie kości, tak aby wydajność była cały czas na wysokim poziomie, a i sama żywotność chipów pamięci ma się skracać równomiernie. Nad korekcją błędów czuwa tutaj technika LDPC (Low-Density Parity-Check), która je wykrywa a następnie usuwa.

Niestety nie podano informacji na temat cen, wiemy tylko tyle, że XPG SX6000 objęty został pięcioletnią gwarancją.