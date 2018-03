Achiever: jakość potwierdzona testami

Audictus to nowa marka specjalizująca się w słuchawkach. Producent przekonuje, że przy projektowaniu swoich produktów na pierwszym miejscu stawia jakość dźwięku i funkcjonalność. Dowodem na to mają być słuchawki Achiever, które od czasu swojej premiery zdążyły już zebrać szereg dobrych ocen od recenzentów.

Achiever należą do serii Audictus CITY SOUL, czyli tej bardziej nastawionej na lifestyle i zostały stworzone z myślą o słuchaniu muzyki w czasie wykonywania codziennych zadań czy też w czasie wolnym. Stąd ich minimalistyczny, uniwersalny design. Nauszniki w produkcie Audictus są obracane – dzięki temu, gdy ktoś zacznie do nas mówić, nie będziemy musieli od razu ściągać słuchawek z głowy.



Każdy element tak samo ważny

Producent zapewnia, że jego słuchawki nie tylko gwarantują wysokiej jakości dźwięk, ale są przy tym wygodne i niezwykle wytrzymałe. Nauszniki w Achiever zostały wykonane z miękkiej gąbki, natomiast metalowy rdzeń pałąka ma zadbać o trwałość produktu.



Zawsze z Tobą

Ważnym elementem Audictus Achiever jest ich konstrukcja, pozwalająca na złożenie słuchawek na czas podróży. Odpinany kabel, umożliwiający prowadzenie rozmów telefonicznych, to również ukłon w stronę osób mobilnych. Co więcej, w zestawie z Achiever znajduje się również specjalne etui , które zapewni dodatkową ochronę słuchawkom.



Powrót na tarczy

Warty podkreślenia jest fakt, iż słuchawki Audictus zadebiutowały na rynku pod koniec ubiegłego roku. Przez ten czas zostały zrecenzowane przez kilkanaście niezależnych portali. Producent chwali się bardzo pozytywnymi recenzjami, potwierdzającymi wysoką jakość sprzętu.



Sugerowana cena słuchawek Achiever wynosi 199 zł i są one dostępne w oficjalnym sklepie producenta.

Specyfikacja produktu:

• Średnica przetworników: 40 mm

• Typ głośnika: neodymowy

• Impedancja: 32 Ω

• Dynamika: 103 dB +/-3 dB

• Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 22 kHz

• Waga: 138 gramów

• Materiał: aluminium/skóra

• Wtyk: stereo Mini Jack 3.5mm

• Pilot sterowania: tak, na przewodzie