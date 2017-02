Acer XR381CQK - nowy monitor z FreeSync

Firma Acer pokazała bardzo ciekawy model monitora o nazwie XR381CQK, który będzie posiadał pokaźne rozmiary i sprzedawany będzie w dosyć wygórowanej cenie. Ma on jednak zapewnić świetną jakość obrazu oraz dobry dźwięk płynący z głośników.



XR381CQK otrzymał ekran o wielkości 37,5 cala i rozdzielczości 3440 x 1600 pikseli. Mamy tutaj panel typu IPS o maksymalnej częstotliwości 75 Hz, której czas reakcji wynosi 5 ms, a kąty widzenia są na poziomie 178 stopni w pionie oraz 172 stopni w poziomie. Promień krzywizny to 2300 mm (2300R). Sprzęt ten jest zgodny z techniką FreeSync. Producent nie podał jednak w jakim zakresie częstotliwości. Urządzenie może wyświetlić 1,07 miliarda kolorów. Oferuje on jasność 300 cd/m2 i kontrast dynamiczny 1:100000000.



Z tyłu umieszczono złącza HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, port USB 3.1 Typu-C i cztery porty USB 3.0. Wspomniane głośniki mają moc 7 W każdy i są zgodne z certyfikatem DTS. Monitor Acera już teraz można kupić w niektórych krajach, a jego cena wynosi 1300 dolarów.