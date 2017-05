Firma Acer zaprezentowała nowy model monitora ProDesigner PE320QK, który będzie przeznaczony dla grafików i fotografów. Jest to model profesjonalny i zapewni on obraz w jakości 4K.



Urządzenie wyposażone jest w odwracalny port USB typu C, którym możemy podłączyć sprzęt i ładować urządzenia mocą wynoszącą do 85 Watów. Zastosowana tutaj matryca Ultra HD pozwala na wyświetlenie obrazu w bardzo wysokiej jakości, a za sprawą technologii HDR Xpert mamy wzmocnioną jasność i podbity kontrast. Świetne odwzorowanie kolorów zapewnia obsługa Delta E < 1, która obsługuje paletę kolorów sRGB i 95% palety DCI-P3. Mniejsze zmęczenie oczu odczujemy za sprawą technologii Acer VidionCare, która stosowana jest w monitorach tego producenta już od pewnego czasu i pozwala na długą pracę przy tekstach.



Cena Acer ProDesigner PE320QK nie jest jeszcze znana, ale zostanie on wprowadzony na rynek w III kwartale 2017 roku.