Acer ProDesigner PE320QK - nowy monitor 4K

Firma Acer wprowadziła na rynek nowy model monitora o wielkości 31,5 cala. Urządzenie to przeznaczone jest głównie dla profesjonalistów. Obraz będzie wyświetlany na matrycy IPS o rozdzielczości natywnej 3840 x 2160 pikseli przy częstotliwości 60 Hz.



Acer ProDesigner PE320QK wyświetla 1,07 miliarda kolorów, zapewnia jasność 350 nitów i kontrast 100 mln : 1. Czas reakcji matrycy to 4 ms, a kąty widzenia to 178 stopni w pionie i poziomie. Producent zastosował tutaj technikę Acer HDR Xpert, regulację wysokości ekranu do 11,5 cm, odchylenia od -5 do 20 stopni oraz obrotu. Na pokładzie mamy dwa głośniki o mocy 4 W, wejścia 2x HDMI i 1x DisplayPort oraz pięć portów USB 3.1 (w tym typu C).



Acer ProDesigner PE320QK będzie kosztował 1199 dolarów za sztukę.