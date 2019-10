6 złącz w jednym, lekkim urządzeniu. Nowy HUB5C od TRANSCEND

Firma TRANSCEND zaprezentowała wielofunkcyjne urządzenie HUB5C, wyposażone w 6 różnych portów: dwa złącza USB typu C (w tym jeden z funkcją szybkiego ładowania Power Delivery), dwa złącza USB typu A oraz czytniki kart SD i microSD.

Praktyczny gadżet wspomaga efektywną pracę, a jednocześnie ułatwia korzystanie z wielu nośników danych i peryferiów komputerowych. Hub można podłączyć do wyposażonych w port USB-C komputerów, laptopów, smartfonów oraz urządzeń firmy Apple z portem Thunderbolt 3. Zastosowany w jednym z portów interfejs USB-C 3.1 Gen 2 o przepustowości do 10 Gb/s pozwala wykorzystać potencjał takich nośników jak zewnętrzne dyski SSD. Przykładowo, wyposażony w ten interfejs dysk Transcend ESD350C osiągnął prędkość około 1000 MB/s po podłączeniu do HUB5C. Natomiast drugi port USB-C zgodny jest ze standardem USB Power Delivery, dzięki czemu zapewnia 60 W mocy do ładowania urządzeń mobilnych.

Dostępne w nowym hubie dwa wejścia USB typu A z interfejsem USB 3.1 Gen 1, służą do podłączania dodatkowych akcesoriów, np. klawiatury, myszy, słuchawek, głośników lub pamięci przenośnej. HUB5C zastępuje również czytnik kart pamięci. Został bowiem wyposażony w wejścia na karty typu SD i microSD, które sprawdzą się np. przy zgrywaniu plików i filmów wykonanych aparatem cyfrowym.

HUB5C charakteryzuje się smukłą i lekką obudową. Ze względu na swoje wymiary i wagę jego przenoszenie nie stanowi problemu, a wbudowany kabel eliminuje ryzyko zgubienia podczas podróży lub codziennego użytkowania.

Dostępność i gwarancja

Urządzenie trafi do sprzedaży w listopadzie. Producent zapewnia na nie dwa lata gwarancji.