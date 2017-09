5 parametrów na które warto zwrócić uwagę przy zakupie wideorejestratora

Wideorejestrator to urządzenie coraz częściej spotykane w samochodach i to nie tylko w firmowych. Montowane w pojazdach mają w razie wypadku zabezpieczyć kierowcę przed np. fałszywymi oskarżeniami. A co jeśli zdarzenie miało miejsce w nocy, a jakość obrazu jest niewystarczająca by udowodnić winę sprawcy?

Wiele wideorejestratorów dostępnych na rynku nie radzi sobie zbyt dobrze z nagrywaniem w nocy, kiedy warunki oświetleniowe są kiepskie. Są pewne parametry, na które trzeba zwracać uwagę przy wyborze wideorejestratora.

Jasny obiektyw

Nagrany obraz musi być przede wszystkim dobrej jakości, dlatego warto zwrócić uwagę na wideorejestratory wyposażone w jasny obiektyw. W przypadku kamer marki DOD mamy do dyspozycji obiektyw złożony z sześciu soczewek o przesłonie f 1.6. Dzięki temu na światłoczułą matrycę wpada więcej światła, co w rezultacie pozwala na rejestrowanie obrazu w bardzo słabych warunkach oświetleniowych bez konieczności doświetlania obiektu.



Sensor Sony

Sensor SONY STARVIS CMOS to jeden za najnowocześniejszych na rynku, montowany jedynie w dobrych wideorejestratorach pozwala na osiągnięcie ISO na poziomie 12800. Im wyższy poziom ISO, tym urządzenie radzi sobie lepiej w niekorzystnych warunkach oświetleniowych. Dzięki temu użytkownik może rejestrować obraz podczas nocnej jazdy i mimo kiepskiego oświetlenia obraz powinien być czytelny.

Motion Blur Reduction

Funkcja Redukcji Rozmycia Ruchu nadaje rejestrowanemu obrazowi wolne od rozmycia ruchu detale. Ma to znaczenie szczególnie podczas nagrywania szybko poruszających się pojazdów. Rozwiązanie to stosowane m. in. przez producenta DOD, sprawdzi się w momencie gdy chcemy odczytać numery rejestracyjne odjeżdżającego pojazdu na odtwarzanym materiale.



Wide Dynamic Range

W skrócie WDR (szeroki zakres dynamiki) to technologia, która polega na wykorzystaniu określonych algorytmów analizujących poziom naświetlenia obrazu i dynamicznej zmianie wartości prześwietlonych czy też niedoświetlonych pikseli. Ma to na celu uwidocznienie zbyt ciemnych obszarów, dzięki czemu wideorejestrator dokładniej rejestruje sceny mimo dużego kontrastu.

Widzieć jak najwięcej

Jakość obrazu to jedno, ale sama kamera powinna mieć także jak największy kąt widzenia, by wychwycić nie tylko to, co dzieje się tuż przed nią. Dlatego dobre kamery samochodowe powinny oferować kąt widzenia nie mniejszy niż około 145 stopni.