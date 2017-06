3D Printer Invention – długopis 3D od Goclever

Technologia druku trójwymiarowego podbija świat. Jednak ceny standardowych drukarek 3D wciąż pozostają poza zasięgiem możliwości większości klientów. W ofercie firmy Goclever pojawiła się niedroga nowość, dzięki której każdy może sam tworzyć przestrzenne obiekty i rysunki – długopis 3D Printer Invention, pozwalający na szybkie i łatwe tworzenie np. zabawek, ozdób czy pomocy naukowych itp.



Urządzenie ma kształt i gabaryty typowego długopisu, w którym umieszczamy wkłady ze specjalnego tworzywa sztucznego (tzw. filamentu). Ów wkład zostaje następnie podgrzany i wypływa z długopisu – odpowiednio kontrolując ten proces i nanosząc kolejne elementy i warstwy tworzywa sztucznego użytkownik samodzielnie drukuje w 3D dowolny kształt, figurę przestrzenną itp. (po zastygnięciu tworzywa, nasz projekt zachowuje swój kształt).

3D Printer Invention jest przyjazny dla użytkownika i łatwy w obsłudze. Dzięki jego wyprofilowanemu kształtowi i niewielkiej wadze idealnie leży w dłoni, dzięki czemu użytkownik nie odczuwa zmęczenia podczas pracy i zabawy. Urządzenie pozwala na płynną regulację prędkości wysuwania się materiału oraz umożliwia zmianę rodzaju wkładu oraz temperatury jego nagrzewania. W każdej chwili można zmienić filament z PLA na ABS oraz z ABS na PLA. Zależy to tylko od preferencji użytkownika. PLA jest bardziej błyszczący i ma mniejszą temperaturę drukowania i jest bardziej przyjazny środowisku. ABS natomiast jest twardszy co daje duże możliwości w kreacji przestrzennej. Dane nt. parametrów pracy są cały czas widoczne na wbudowanym ekranie.

Nowość firmy Goclever jest świetną propozycją np. dla dzieci i młodzieży – łatwość obsługi, niewielkie koszty zakupu urządzenia oraz materiałów eksploatacyjnych sprawiają, że jest to idealne narzędzie do kreatywnego spędzania czasu, rozwijania swoich umiejętności manualnych i zabawy. Jest niezwykle przydatny dla studentów rysunku i architektury oraz w pracowniach struktur wizualnych.

Co ważne, urządzenie ma certyfikaty zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej (dotyczy to również ładowarki). Dla nabywców oznacza to, że produkt jest nie tylko niezawodny, ale również odpowiednio przetestowany i bezpieczny (znak GS, czyli „Znak Sprawdzone bezpieczeństwo” potwierdza, że produkt spełnia europejskie normy bezpieczeństwa i jakości oraz jest zgodny z niemiecką Ustawą o bezpieczeństwie wyrobów i urządzeń – ProdSG).

Cenę urządzenia ustalono na 179 zł, a w zestawie wraz z 3D Printer Invention znajdziemy zasilacz, instrukcję obsługi w języku polskim i angielskim oraz zestaw wkładów od producenta w 5 kolorach. Dodajmy, że same wkłady PLA/ABS są szeroko dostępne w sprzedaży w różnych kolorach.



Specyfikacja techniczna:

3D PRINTER INVENTION – drukarka ręczna 3D

Drukuje wkładami/filamentami ABS/PLA

Średnica wkładu: 1,75 mm

Temperatura podgrzewania: 160-250°C (PLA); 210-235°C (ABS)

Wyświetlacz: LCD ułatwiający kontrole i zmianę parametrów pracy

Zasilanie: AC110-230V, DC12V

Przeznaczony dla użytkowników powyżej 8 roku życia

Wymiary: 18,4 x 3,1 x 4,6 cm

Waga: 65g

Goclever 3D PRINTER INVENTION – cena 179 zł