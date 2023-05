32-calowy monitor Fast VA od AGON by AOC

Marka czołowego producenta monitorów gamingowych i akcesoriów − AGON by AOC – wprowadza do sprzedaży 31,5-calowy monitor o rozdzielczości Quad HD. W AG325QZN/EU zastosowano płaski, 10-bitowy panel typu Fast VA, działający z odświeżaniem 240 Hz.

Kontrastowy obraz bez smug

Zaletami standardowych paneli VA są: wysoki współczynnik kontrastu i głębokie czernie. Matryce typu Fast VA polepszają je o brak smug za obiektami, które szybko poruszają się na ekranie. Dzięki temu do scenariuszy, w których typowe wyświetlacze VA sprawdzają się najlepiej, czyli przyjemne oglądanie filmów oraz seriali, dochodzi też czerpanie satysfakcji z grania w dynamiczne tytuły.

Ponadto matryca zamontowana w AG325QZN/EU jest 10-bitowa. Oznacza to, że jest w stanie wyświetlić 1,07 mld kolorów. Daje to lepszą kontrolę przy tworzeniu treści względem standardowych paneli, które mogą odwzorować jedynie 16,7 mln barw. Nowy wyświetlacz otrzymał też certyfikat VESA Display HDR 400.

Połączenie przekątnej 31,5 cala z rozdzielczością 2560 x 1440 px skutkuje dużą przestrzenią roboczą i optymalnym zagęszczeniem pikseli. Jednocześnie Quad HD nie wymaga tak dużo pod względem wydajności komputera, co rozdzielczość 4K Ultra HD. Daje to możliwość pełniejszego skorzystania z wysokiej częstotliwości odświeżania obrazu. W zakresie od 48 do 240 Hz nowy monitor AGON by AOC wspiera technologię synchronizacji wyświetlania Adaptive-Sync. Zapobiega on efektowi rozrywania obrazu.

AG325QZN/EU przyjmuje sygnał obrazu za pośrednictwem dwóch złącz DisplayPort oraz dwóch portów HDMI.

Cena i dostępność

AOC AGON AG325QZN/EU wejdzie do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu w sugerowanej cenie detalicznej 2 726 PLN.

Wypełnienie opakowań nowych monitorów AOC zostało wykonane z kartonu i w pełni nadaje się do recyclingu.