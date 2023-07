27-calowy monitor OLED od AGON by AOC

Marka czołowego producenta monitorów gamingowych i akcesoriów – AGON by AOC – wprowadza do sprzedaży model AG276QZD. Zagęszczenie pikseli tego wyświetlacza wynosi 110,8 PPI. Zastosowany w nim panel OLED o rozdzielczości 2560 x 1440 px odświeża obraz z częstotliwością 240 Hz.

Matryca OLED o wysokim odświeżaniu

AG276QZD został wyposażony w matrycę OLED wyświetlającą obraz w rozdzielczości Quad HD o proporcjach 16:9. Płaski 26,5-calowy panel cechuje się odświeżaniem ekranu na poziomie 240 Hz i zagęszczeniem pikseli równym 110 PPI. Nowa propozycja od AOC wyświetla 1,07 miliarda kolorów. Monitor wyróżnia się pokryciem przestrzeni barwowych na poziomie: 136,7% dla sRGB; 101,3% dla Adobe RGB. Czas reakcji pikseli to 0,03 ms (GtG). Sprzęt wspiera technologie FreeSync Premium oraz G-SYNC Compatible.

Szeroki zakres regulacji pozycji panelu

Ergonomiczna podstawa AG276QZD umożliwia regulację wysokości, obrót i pochylenie panelu oraz ustawienie go w pozycji portretowej (pivot). Z tyłu obudowy znajduje się asymetryczny moduł podświetlenia RGB, pozwalający na synchronizację trybu świecenia z wybranymi akcesoriami AOC. Daje to możliwość dostosowania ambientowych luminacji do gustu użytkownika. Monitor został wyposażony w dwa złącza HDMI 2.0 oraz dwa złącza DisplayPort 1.4. Dzięki wbudowanemu koncentratorowi USB do wyświetlacza można podłączyć akcesoria takie jak klawiatura czy mysz.

Rozwiązania ułatwiające życie graczom

Monitor wyposażony jest w szereg przydatnych dla graczy funkcji. Są to m.in.: Shadow Control, Crosshair oraz Frame Counter. Odpowiadają one kolejno za rozjaśnienie ciemnych obszarów w grach, wyświetlenie celownika na środku monitora oraz włączenie licznika klatek na sekundę w jednym z rogów ekranu.

Cena i dostępność

AOC GAMING AG276QZD wejdzie do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu w sugerowanej cenie detalicznej 4 518 PLN.

Wypełnienie opakowań nowych monitorów AOC zostało wykonane z kartonu i w pełni nadaje się do recyclingu.