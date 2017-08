24 cale do domu i biura

Rynek monitorów jest bardzo duży i mieści w sobie mnóstwo różnego typu urządzeń. Część z nich dedykowana jest konkretnym zastosowaniom, część stawia zaś na uniwersalność i korzystny stosunek ceny do możliwości. Urządzeniem drugiego typu jest nowy monitor iiyama X2474HS-B1.

iiyama X2474HS-B1 to monitor, którego główną zaleta jest bardzo korzystny stosunek ceny do jakości obrazu, dzięki której ten 24-calowy panel doskonale nadaje się do pracy biurowej, ale się także do rozrywki oraz nauki.

Ten uniwersalny monitor wyposażony jest w matrycę typu VA o bardzo dobrym odwzorowaniu kolorów oraz szerokich kątach widzenia. Jej osiągi plasują ją pomiędzy profesjonalnymi panelami IPS a mniej zaawansowanymi ekranami typu TN. Rozdzielczość Full HD sprawdzi się zarówno w grach, jak i w pracy z tekstem. Dobrze prezentują się także jasność oraz kontrast wynoszące kolejno: 250 cd/m2 i 3000:1, a na podkreślenie zasługuje zaimplementowanie ich automatycznej regulacji (funkcja ACR), dzięki czemu podczas pracy lub zabawy tak za dnia, jak i w nocy, monitor zawsze wyświetla zoptymalizowany, ostry obraz.

Monitor ma wbudowane głośniki i port słuchawkowy mini Jack 3,5 mm, dzięki czemu można zaoszczędzić miejsce na biurku i środki w budżecie. Funkcja redukcji niebieskiego światła zmniejsza uczucie zmęczenia oczu, a technologia Flicker-free eliminuje efekt migotania ekranu. Zapewniająca ostrość obrazu nawet podczas oglądania dynamicznych grafik, funkcja Overdrive przyda się szczególnie podczas relaksu przy ulubionej grze.

iiyama ProLite X2474HS-B1 jest obecnie dostępny w przedsprzedaży za jedyne 599 złotych.