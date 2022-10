10-przyciskowa mysz gamingowa AGON by AOC

Marka jednego z liderów wśród producentów monitorów gamingowych i akcesoriów − AGON by AOC – prezentuje nową mysz z certyfikacją NVIDIA Reflex. W AGM600 zamontowano dokładny i ceniony przez graczy sensor Pixart PWM3389 oraz odporne na zużycie przełączniki Kailh. Sprzęt najlepiej sprawdzi się przy palm gripie albo claw gripie.

Metalowa rolka oraz silikonowe boki

AGON AGM600 to mysz dla praworęcznych graczy. Jej metalowa rolka daje satysfakcjonujące uczucie podczas korzystania. Z kolei dla pewniejszego chwytu na bokach urządzenia zastosowano silikon z fakturą poprawiającą przyczepność.

Urządzenie zostało wyposażone we wbudowaną pamięć mieszczącą dwa profile. Przełącza się pomiędzy nimi przyciskiem ulokowanym na spodzie myszy. Edycja profili oraz sterowanie podświetleniem LED RGB odbywa się przy pomocy aplikacji AOC G-Tools, która pozwala też na zmianę ustawień innych urządzeń AOC. Dzięki profilom, po zdefiniowaniu nastawów i zapisaniu ich, mysz można podłączać do innych komputerów bez korzystania z oprogramowania.

Próbkowanie 1000 Hz i wsparcie NVIDIA Reflex

W nowości od AOC został zamontowany sensor Pixart PWM3389 o rozdzielczości 16 000 DPI oraz częstotliwości próbkowania 1000 Hz. Z kolei za rejestrowanie naciśnięć głównych przycisków odpowiadają przełączniki Kailh o wytrzymałości 80 milionów kliknięć. Pod rolką umiejscowiono przyciski zmiany czułości sensora. Przy lewym głównym przycisku znajdują się dwa dodatkowe. Na lewym boku myszy zamontowano kolejne trzy przyciski, z czego jeden domyślnie aktywuje tryb snajperski, który na moment wciśnięcia zmienia czułość sensora. Każdy z 10 przycisków urządzenia można zaprogramować według własnych preferencji.

AGM600 otrzymała certyfikację NVIDIA Reflex i wspiera NVIDIA Reflex Latency Analyzer. Po sparowaniu z monitorami wspierającymi to rozwiązanie, np. AGON PRO AG254FG lub AGON PRO AG274QG gracz może zmierzyć opóźnienie jakie występuje od naciśnięcia przycisku myszy do pojawienia się akcji na ekranie. Daje to możliwość dostosowania ustawień sprzętowych, systemowych oraz gry, by zminimalizować input lag. Jest to łatwe w użyciu rozwiązanie, które będzie przydatne dla graczy, którzy poważanie podchodzą do wyników w grach e-sportowych i chcą uzyskać każdą możliwą przewagę nad przeciwnikami.

Ceny i dostępność

Sugerowana cena detaliczna AGON AGM600 wynosi 249 PLN. Mysz wejdzie do sprzedaży w tym miesiącu.